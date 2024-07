Espada encravada em rocha há 1.300 anos é roubada na França

A espada Durandal, que estava encravada em uma pedra no santuário de Rocamadour, na França, está desaparecida desde o dia 22 de junho. As investigações apontam que o item de 1.300 anos foi roubado. As informações são do g1.

A rocha, onde o artefato estava encravado, ficava a mais de 10 metros de altura do chão. As investigações preliminares sugerem que a espada foi roubada, enquanto moradores locais questionam como os supostos ladrões conseguiram acessar o local.

O padre Florent Millet, reitor do santuário, acredita que os criminosos tenham escalado e passado pelo telhado da capela Notre-Dame de Rocamadour para seguir em direção à pedra. "É de partir o coração", afirmou Millet, em entrevista ao canal francês TF1.

MITO DE DURANDAL

As crenças dos moradores locais apontam a espada Durandal como inquebrável, a mais afiada do mundo e capaz de cortar uma pedra com um único golpe. O item foi um presente do imperador Carlos Magno ao cavaleiro Roland.

A lenda diz que Roland, em sua última batalha, tentou quebrar a espada para que ninguém a roubasse após a sua morte, mas não conseguiu. Ele teria atirado o artefato para o alto numa tentativa de salvá-lo, mas a espada caiu na rocha em Rocamadour, onde permaneceu até seu desaparecimento.