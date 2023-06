Escola vira necrotério improvisado após acidente de trem na Índia

Uma escola do Ensino Médio próxima ao local onde correu o acidente entre trens, na Índia, foi transformada em um necrotério improvisado. As autoridades acompanham as famílias para tentar identificar as vítimas.

A tragédia, que ocorreu na sexta-feira (2) perto da cidade de Balasore, no estado de Odisha (leste do país), provocou pelo menos 288 mortes e deixou mais de 900 feridos.

O coordenador o necrotério improvisado, Arvind Agarwal, afirmou que os cadáveres estão “quase irreconhecíveis” depois de mais de 24 horas sob um calor escaldante. Por esse motivo, informou às famílias, testes de DNA serão necessários para identificar as vítimas.

Legenda: Quatro vagões de um dos trens envolvidos no acidente descarrilharam Foto: Reprodução

Anubhav Das, que estava no último vagão da segunda composição, afirmou que ouviu “sons estridentes e horríveis que vinham de longe”.

Após o acidente, ele declarou ter observado “cenas repletas de sangue, corpos mutilados e um homem com um braço amputado sendo ajudado desesperadamente por seu filho ferido”.

Mudança no sistema de sinalização causou acidente de trem na Índia

O ministro dos Transportes Ferroviários da Índia afirmou, neste domingo (4), que a causa e os responsáveis pela maior catástrofe ferroviária no país nas últimas décadas foram identificados, com menção a um sistema de sinalização eletrônico, mas sem revelar outros detalhes.

“Identificamos a causa do acidente e as pessoas responsáveis”, afirmou o ministro Ashwini Vaishnaw à agência de notícias ANI. Ele acrescentou que “não é adequado” revelar mais detalhes antes da elaboração do relatório final da investigação.

Ashwini disse que “uma mudança que ocorreu durante o intertravamento eletrônico” provocou o acidente, utilizando um termo técnico que faz referência a um complexo sistema de sinalização projetado para impedir a colisão de trens, com o controle da circulação das composições.

“Vamos descobrir quem fez isso e como aconteceu após uma investigação adequada”, acrescentou. O jornal 'The Times of India', que cita uma investigação preliminar, afirmou neste domingo que uma “falha humana” pode ter sido a causa.

O 'Coromandal Express', que viajava entre Calcutá e Chennai, recebeu luz verde para circular pela via principal, mas foi desviado por uma falha humana para um trilho onde um trem de cargas estava estacionado, de acordo com o jornal.

O trem de passageiros colidiu com a composição de cargas a uma velocidade de 130 km/h. Três vagões tombaram no trilho anexo, o que atingiu a parte final de um trem expresso de passageiros que seguia de Bangalore para Calcutá.

Balanço pode chegar a 380 mortos

O balanço da tragédia pode aumentar para 380 mortos, de acordo com o diretor do corpo de bombeiros de Odisha, Sudhanshu Sarangi. "Nenhum responsável pelo acidente ficará imune”, prometeu o primeiro-ministro Narendra Modi, que seguiu para o local da tragédia e visitou feridos no hospital.

“Rezo para que consigamos superar este momento trise o mais rápido possível”, declarou ao canal público Doordarshan. No sábado à noite, quase 24 horas após o acidente, as operações de resgate foram concluídas depois da inspeção de todos os vagões destruídos dos trens.

"Todos os corpos e os passageiros feridos foram retirados do local do acidente", declarou à AFP uma fonte da célula de coordenação de emergências de Balasore.

Todos os hospitais entre o local da tragédia e Bhubaneswar receberam vítimas da tragédia, informaram as autoridades. Quase 200 ambulâncias e ônibus foram mobilizados para o transporte.

Após a colisão, “as pessoas gritavam, pediam ajuda”, declarou Arjun Das, sobrevivente do acidente. “Havia feridos para todos os lados, dentro dos vagões, nos trilhos. Quero esquecer as cenas que vi”, acrescentou.

Correspondentes da AFP observaram vagões completamente tombados e as equipes de emergência trabalhando sem pausa para resgatar os sobreviventes. Muitos cadáveres, cobertos por lençóis, estavam ao lado dos trilhos.

Hiranmay Rath, um estudante que mora perto do local do acidente, correu para ajudar. Em poucas horas, ele afirmou ter visto mais “morte e sofrimento” do que poderia imaginar.