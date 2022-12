Enchentes causam pelo menos 100 mortes na capital da República Democrática do Congo

Pelo menos 100 pessoas morreram após enchentes na capital da República Democrática do Congo, Kinshasa, nesta terça-feira (13). A informação foi confirmada pelo presidente do país, Martin Fayulu, em comunicado nas redes sociais.

As fortes chuvas também causaram danos materiais significativos e deixaram duas grandes ruas do centro da capital intransitáveis na manhã desta terça. Kinshasa tem cerca de 15 milhões de habitantes.

Segundo o general Kasongo, chefe da polícia da capital, foram registradas mortes em vários bairros, sobretudo em zonas com grandes inclinações, onde os deslizamentos de terra derrubaram várias casas.

Entre as vítimas, estão nove membros de uma mesma família, que morreram no desabamento de sua casa no município de Ngaliema, no oeste de Kinshasa. “Por volta das 4h da manhã, fomos acordados pela água que vazava para dentro de casa”, contou um parente da família.