Encanador acha R$ 3,3 milhões em parede de Igreja Evangélica dos EUA

Um encanador achou R$ 3,3 milhões que estavam escondidos em uma parede de uma Igreja Evangélica de Joel Osteen, pastor famoso na TV dos Estados Unidos.

De acordo com o Deadline, o dinheiro estava guardado em cerca de 500 envelopes e foi encontrado no templo Lakewood Church, em Houston, no Texas. Na ocasião, o profissional fazia reparos em um vaso sanitário que estava solto.

"Havia um vaso sanitário solto na parede e removemos um azulejo. Fomos remover o vaso sanitário, retirei um pouco do isolamento e cerca de 500 envelopes caíram da parede. Eu fiquei tipo: 'Uau!'", disse o encanador à NBC News.

Em seguida, o profissional afirma que todos os envelopes foram entregues ao supervisor responsável pela obra. Na sequência, o Departamento de Polícia de Houston verificou haver dinheiro vivo, cheques e ordens de pagamento. O fato aconteceu em 10 de novembro, mas se tornou público agora.

Investigação

Os agentes investigam se o valor faz parte do montante de US$ 600 mil (aproximadamente R$ 3,3 milhões na atual cotação do dólar) que sumiu dos cofres da Lakewood Church durante um roubo em 2014, por causa das datas que estão nos cheques. Sete anos depois, o caso não foi solucionado.

Legenda: Pastor Joel Osteen durante culto na Igreja Evangélica Lakewood Church, no Texas Foto: Reprodução

Ao The New York Times, um porta-voz da mega-congregação que tem capacidade para 16.800 pessoas informou que "uma quantia não revelada de dinheiro e cheques foi encontrada" durante a reforma, acrescentando que a situação está sendo apurada.

Recorde

A Igreja Evangélica Lakewood Church foi fundada em 1959 pelo pastor John Osteen (1921-1999), pai de Joel Osteen. Joel, atualmente com 58 anos, começou a comandar os sermões no mesmo ano em que o John morreu.

Segundo o The Wrap, no início da pandemia de Covid-19 nas Américas, em março de 2020, ele reuniu quase 4,63 milhões de espectadores em uma celebração online – um recorde para a Lakewood Church.

