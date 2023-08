Empresa japonesa cria cápsula para funcionários dormirem em pé no trabalho

A empresa japonesa Koyoju Plywood Corporation do Japão criou uma cápsula, com 2,5 metros de altura e 1,2 metros de largura, para funcionários dormirem em pé durante o expediente. Giraffe Nap, - Soneca de Girafa, traduzido do inglês -, é desenhada para o trabalhador tirar pequenos cochilos.

Conforme o jornal britânico DailyMail, a iniciativa surge após recomendação de várias pesquisas sobre os benefícios do cochilo durante o horário de trabalho. É descrito que o uso da "soneca" pode aumentar o estado de alerta, produtividade e até a criatividade.

“Provavelmente há muitas pessoas que não conseguiram se livrar do cansaço físico e do estresse e suportaram a sonolência e continuaram a trabalhar. Agora, estamos nos aproximando de uma era em que quebramos esses estereótipos”, diz a descrição do produto.

Como são as cápsulas

Dois modelos foram criados, nomeados "spacia, com um design semelhante a naves espaciais; e a "floresta", com detalhes de bambu.

Elas são equipadas com extintor de incêndio próprio, detector de fumaça, ventilador, iluminação de LED no teto e no chão, e gancho de metal para pendurar o blazer.

Legenda: Cápsulas feitas para cochilos durante o trabalho tem dois modelos Foto: Reprodução

O som é bloqueado e o teto pode ser removido caso a pessoa deseje respirar ar natural.

As cápsulas, no entanto, suportam apenas pessoas com até 100 kg e até cerca de 1,98 metros de altura. O tempo recomendado de permanência é de 20 minutos.

'Inemuri'

Comum no Japão, a prática conhecida como "Inemuri" consiste em funcionários tirarem pequenas sonecas no escritório, sentados em suas mesas.

Conforme a Koyoju Plywood Corporation, a invenção atua "em direção a uma sociedade onde todos possam facilmente tirar uma soneca” para “melhorar os negócios e a saúde”.