A primeira visita do presidente da França, Emmanuel Macron, a Polinésia Francesa rendeu memes após recepção típica do arquipélago. O político foi recebido por autoridades, nesta terça-feira (27), com abraços e diversas coroas florais.

Internautas editaram as imagens e deixaram o presidente quase todo coberto pelos colares de flores.

A viagem estava prevista para 2020, mas foi adiada devido à pandemia de Covid-19.

Veja algumas repercussões do encontro:

Legenda: Internautas cobriram o presidente de coroa de flores da cabeça aos pés e compararam a imagem com a do filme Midsommar Foto: Reprodução

Legenda: Diversas montagens circularam nas redes sociais Foto: Reprodução

Legenda: Nas redes, usuários compararam as fotos do presidente com um programa da Xuxa Foto: Reprodução