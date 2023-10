Em show, U2 muda letra de 'Pride' para homenagear mortos em Israel; assista

Sempre atenta e envolvida com as causas humanitárias, a banda U2 fez uma homenagem às centenas de mortos nos ataques do Hamas a Israel. Em show no último domingo (8), em Las Vegas (EUA), o grupo reincluiu "Pride (In the Name of Love)" no setlist e dedicou o hit às vítimas do conflito, referindo-se a elas como "estrelas de Davi". A informação é do site do jornal The Guardian desta terça-feira (10).

"Basta cantar por nossos irmãos e irmãs, que estavam cantando eles mesmos no festival Supernova Sukkot em Israel", disse Bono. "Cantamos por eles. Nossa gente, nosso tipo de gente, pessoas da música. Pessoas brincalhonas, experimentais. Nosso tipo de gente. Cantamos por eles."

Depois de liderar a multidão em um refrão, Bono continuou: "À luz do que aconteceu em Israel e Gaza, uma canção sobre a não violência parece um tanto ridícula, até risível, mas nossas preces sempre foram pela paz e pela não violência", acrescentou.

Quando "Pride" começou, o vocalista alterou o primeiro verso para se referir ao massacre em Israel, em vez da morte de Martin Luther King Jr. "Na manhã cedo, 7 de outubro, o sol está nascendo no céu do deserto", ele cantou. "Estrelas de Davi, eles tiraram sua vida, mas não puderam tirar seu orgulho."

A residência do U2 no Sphere, espaço de shows inovador, com capacidade para 18 mil lugares, em Las Vegas, vai até 16 de dezembro.

Engajamento social

Bono tem uma longa história de mudar as letras do U2 durante os shows em resposta a acontecimentos atuais e de usar sua voz para pedir tolerância e coexistência.

O cantor já falou sobre como a banda ficou abalada após os ataques terroristas em Paris em 13 de novembro de 2015, nos quais 130 pessoas foram mortas, incluindo 90 pessoas na sala de concertos Bataclan durante um show dos Eagles of Death Metal.

O U2 deveria tocar na AccorHotels Arena, em Paris, nos dias 14 e 15 de novembro do mesmo ano. A banda cancelou seus shows e os remarcou para algumas semanas depois. Os Eagles of Death Metal foram convidados a subir ao palco durante um dos shows do U2 para participar de uma versão de "People Have the Power", de Patti Smith. “Eles tiveram seu palco roubado há três semanas e gostaríamos de oferecer o nosso a eles esta noite”, disse Bono ao apresentar a banda de rock americana.