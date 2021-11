Elon Musk perde US$ 50 bilhões em dois dias, mas segue como homem mais rico do mundo

O bilionário Elon Musk perdeu o total de US$ 50 bilhões em apenas dois dias, segundo o ranking dos mais ricos do mundo feito pela 'Bloomberg'. Ainda assim, a fortuna dele segue sendo a maior, somando a quantia de US$ 288 bilhões nesta quarta-feira (10).

A queda do patrimônio de Musk teve início esta semana, logo após o empresário declarar no Twitter que poderia vender 10% das ações que possui na Tesla. Os papéis da empresa, então, apresentaram queda de 4,8% na segunda e mais 11,99% na terça.

Elon Musk e a venda das ações

No último sábado (6), ele fez enquete aos usuários para decidir se venderia parcela da participação dele na empresa da qual é fundador e CEO.

Enquanto isso, nesta quarta-feira (10), as ações da empresa subiam 4,5% por volta de 13h (horário de Brasília).

Polêmica

Outro ponto que pode ter afetado na queda das ações foi uma negociação envolvendo Kimbal Musk, irmão de Elon. Ele teria vendido US$ 109 milhões em ações da montadora, como integrante do conselho da Tesla, um dia antes dos comentários do CEO da empresa no Twitter.

Na pesquisa feita por Elon, mais de 3,5 votos foram distribuídos pelos usuários do Twitter. Cerca de 57,9% das pessoas votaram sim para a venda das ações.

Segundo Musk, a venda seria para liberar recursos para pagamento de impostos, já que ele teria que exercer um grande número de opções de ações nos próximos três meses.

Atualmente, Musk possui 23% das ações da montadora e, além disso, possuía aproximadamente 170,5 milhões de ações da Tesla até o dia 30 de junho.

Confira o top 5 do ranking de bilionários feito pela Bloomberg:

Elon Musk: US$ 288 bilhões Jeff Bezos: US$ 206 bilhões Bernard Arnault: US$ 173 bilhões Bill Gates: US$ 138 bilhões Larry Page: US$ 132 bilhões

