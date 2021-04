Um carro elétrico e autônomo da Tesla colidiu em uma árvore e pegou fogo, causando a morte de duas pessoas, no último sábado (17), no Texas, nos Estados Unidos.

Segundo informado pela polícia local à revista Bloomberg, às duas pessoas que estavam no veículo morreram. Uma estava no banco do passageiro e a outra, no banco traseiro.

Ninguém dirigia o veículo, conforme a posição das vítimas, e os indícios apontam que o programa de direção autônoma estava ativado.

O carro estava em alta velocidade e não conseguiu finalizar uma curva, atravessando a pista até colidir na árvore, segundo a polícia. O incêndio durou mais de quatro horas e foram necessários mais de 100 mil litros de água para debelar o fogo.

A Tesla não se manifestou sobre o caso. O CEO da empresa, Elon Musk, compartilhou um estudo que afirma que os veículos Tesla se envolvem em menos acidentes que carros convencionais, no mesmo dia do acidente.

Especialistas já criticaram a Tesla por não alertar os motoristas sobre riscos de incêndio ligados à bateria dos carros e sobre o uso indevido do sistema de direção autonôma, conforme a Bloomberg.