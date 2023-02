Dona dos ‘maiores lábios do mundo’ busca novo recorde: maiores maçãs do rosto

Andrea Inanova, a dona dos maiores lábios do mundo, agora busca novo recorde: as de maiores maçãs do rosto. A mulher já gastou cerca R$ 92 mil só com procedimentos estéticos.

“Não gosto de aparências comuns e chatas e sou fã de formas enormes e belezas excêntricas”, disse Andrea.

Inanova já realizou 43 procedimentos estéticos desde 2018, incluindo alterações nos seios, mandíbula e queixo. Só nos lábios ela gastou o equivalente a R$ 50 mil.

A búlgara tem 25 anos, e garante que o processo de transformação está em andamento: “eu tive quatro injeções de ácido hialurônico nas minhas bochechas até agora, mas vou passar por mais duas dentro de uma semana”.

Ela comentou sobre as opiniões das pessoas em relação a sua aparência: “Não me preocupo com os comentários das pessoas, pois tenho meu próprio gosto e minha própria visão sobre beleza. Eu os sigo à risca. Cada pessoa deve se satisfazer sem temer ou se preocupar com a opinião dos outros porque o sentido da vida é ser feliz”.

Concorrência

Até o momento, Anastasia Pokreshchuk, de 33 anos, é reconhecida como a “dona das maiores maçãs do rosto do mundo”. A modelo ucraniana já disse em entrevista a um programa de TV do Reino Unido que se considera “um monstro bonito”.

Não gostava do meu rosto (antes dos procedimentos estéticos), parecia um hamster porque minhas bochechas estavam aqui (para baixo) e eu as queria mais altas”, disse Anastasia Pokreshchuk.