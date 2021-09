Dois objetos pré-históricos de 12 mil anos atrás são encontrados em estômago de crocodilo nos EUA

Dois objetos pré-históricos, datados de 12 mil anos atrás, foram encontrados no estômago de um crocodilo de cinco metros em Mississippi, nos Estados Unidos.

O geólogo Shane Smith, responsável pelos achados, havia levado o animal para processar a pele e a carne após capturá-lo no início deste mês de setembro. Isso porque a caça selvagem é autorizada em determinados lugares dos EUA a partir de uma licença especial.

Ao cavar o estômago do crocodilo, Smith localizou os artefatos, mas inicialmente não conseguiu concluir o que eram.

Artefatos nativos

No entanto, com base em pesquisas posteriores, o geólogo descobriu que os objetos eram de nativos americanos encontrados no Delta do Mississipi.

Um deles trata-se de um prumo, que é composto de metal em forma de lágrima, e outro é um "ponta de dardo atlatl", usado como lança ou dardo em caças a animais.

Legenda: Artefatos estavam localizados na barrida do crocodilo Foto: Reprodução/Red Antler Processing

“Tivemos habitantes nativos americanos na América do Norte, especialmente no Mississípi, provavelmente remontando a mais de 12.000 anos”, explicou. “Essa tecnologia era a que eles teriam trazido consigo", explicou à CNN.

O profissional acabou encontrando ainda ossos e escamas de peixes, ossos de mamíferos pequenos, sementes de frutas e até rochas em menor tamanho.