DJ Slick Rick é encontrado decapitado dentro de casa nos EUA

O DJ Rick Buchanan, conhecido como Slick Rick, foi encontrado decapitado dentro da própria residência, em Tennessee, nos Estados Unidos. O corpo foi achado pelo irmão dele, John, nesta sexta-feira (26). A informação foi confirmada por ele ao TMZ e ao Fox News.

Conforme John, ele avistou o irmão com as calças abaixadas, segurando as chaves da casa. “Entrei e o encontrei. Aí liguei para a polícia. Achei que o casaco dele estivesse sobre a cabeça, como se estivesse frio ou algo assim. Saí e voltei correndo. E então percebi que era algo pior”, disse.

Ainda não há informações sobre suspeitos, mas John acredita que DJ Rick tenha sido vítima de um crime de homicídio. A porta que dá para a parte de trás da casa do DJ estava entreaberta.

O Departamento de Polícia de Memphis, cidade no estado do Tennessee, está a frente da investigação do caso.