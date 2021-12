Desmond Tutu, líder contra o apartheid, morre aos 90 anos

O arcebispo sul-africano Desmond Tutu, ganhador do Nobel da Paz em 1984, faleceu aos 90 anos neste domingo (26). A informação foi confirmada pelo presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa.

O religioso enfrentava um câncer de próstata desde o fim dos anos 90, com internações recorrentes para o tratamento da doença.

Ao comunicar a morte de Tutu, o presidente sul-africano falou sobre a importância dele para a história do país. "A morte do arcebispo emérito Desmond Tutu é outro capítulo de luto no adeus de nossa nação a uma geração de sul-africanos excepcionais que nos deixou uma África do Sul liberta", iniciou Ramaphosa.

Luta por causas importantes

Além do Prêmio Nobel da Paz pela oposição não violenta ao apartheid, Desmond Tutu acompanhou o fim do regime da África do Sul, presidindo a Comissão de Verdade e Reconciliação.

"Desmond Tutu era um patriota sem igual; um líder de princípio e pragmatismo que deu significado à compreensão bíblica de que a fé sem obras está morta", continuou o presidente.

Recentemente, Tutu também lutava por causas dos direitos humanos, como a ocupação do território palestino por Israel, direitos da população LGBTQIA+, mudanças climáticas e outros assuntos.

Com o falecimento, o arcebispo deixa a esposa, Nomalizo Leah, e os quatro filhos fruto do casamento.

