De Macarena a Baby Shark: Parlamento da Nova Zelândia usa hits "chicletes" para afastar antivacinas

Na tentativa de dispersar centenas de manifestantes contrários às vacinas, acampados há cerca de cinco dias consecutivos em frente ao Parlamento, o governo da Nova Zelândia decidiu reproduzir repetidamente músicas "chicletes". "Macarena" e "Baby Shark" foram algumas das canções utilizadas no sábado (12), segundo informações são G1.

Essa medida foi tomada como uma alternativa ao uso de gás lacrimogêneo e canhões de água, recurso utilizado por autoridades de outros países. Assim, o presidente do Parlamento, Trevor Mallard, optou por tocar hits grudentos na busca por acabar com o protesto em Wellington, a capital do país.

Assim, utilizou o sistema de alto-falantes do Parlamento para difundir músicas repetidamente, como Macarena, hits do cantor americano Barry Manilow, e Baby Shark, música infantil popular na internet. Além disso, as canções eram intercaladas com mensagens educativas sobre a Covid-19 e a importância das vacinas.

As pessoas se manifestavam contra o uso de passaportes de vacinas e as restrições realizadas por conta do cenário pandêmico. Conforme a polícia neozelandesa, o protesto chegou a reunir aproximadamente 3.000 manifestantes.

Após a repercussão do caso nas redes sociais, o cantor britânico James Blunt reagiu ao caso, pedindo para ser levado em conta na playlist do governo. Então, hoje (13) pela tarde, a lista de reprodução incluiu a canção "You're Beautiful", de Blunt.

RESPOSTA DOS MANIFESTANTES

Após o Parlamento utilizar as canções, os manifestantes responderam com um movimento similar. Na procura por "abafar" o som contrário a eles, colocaram sua própria playlist, que incluia canções como "We're Not Gonna Take It".

O título que pode ser traduzido literalmente por "Nós não vamos aguentar isso" é de autoria da banda americana de metal Twisted Sister.

Além disso, também fizeram uso de buzina de um caminhão para tentar manter o protesto, em gesto foi inspirado pelos caminhoneiros canadenses do movimento "Comboios da Liberdade".

ACAMPADOS NA FRENTE DO PARLAMENTO

Mais de 400 manifestantes continuavam acampados em frente ao Parlamento neste domingo, mesmo com as músicas repetidas e a tempestade que assola Wellington desde sábado (12), com chuvas fortes e ventos de até 130 quilômetros por hora.

Para o vice-primeiro-ministro, Grant Robertson, há um "elemento triste" no protesto. "Todo neozelandês tem direito a protestos pacíficos, o problema é que eles foram muito além disso", disse.

"Acho a retórica desses protestos altamente perturbadora. Há um elemento triste nisso, há um elemento de teoria da conspiração pelo qual as pessoas foram sugadas", finalizou.

ESTRATÉGIAS DIREFENTES

Antes das músicas, outras estratégias não agressivas haviam sido usadas, como a prisão de 122 pessoas na última quinta-feira. No entanto, a polícia neozelandesa desistiu de fazer prisões.

Como alternativa, as autoridades tentaram encharcar o assentamento improvisado, ligando os sistemas de irrigação dos jardins. Ainda assim, os manifestantes continuaram. Por isso, o superintendente Scott Fraser apontou que a polícia continua "explorando opções" para resolver a situação".

Com a chegada de um ciclone ao local, a polícia solicitou aos cidadãos que evitassem todas as viagens não essenciais, por conta das estradas bloqueadas por deslizamentos de terra e enchentes. O protesto segue acontecendo em um cenário em que várias casas ao norte de Wellington foram evacuadas por causa de deslizamentos.

Muitas residências também ficaram sem eletricidade em várias áreas do país, e relatos de quedas de árvores em casas e linhas de energia foram enviados ao corpo de bombeiros.

CENÁRIO DA COVID-19

O governo da Nova Zelândia, da primeira-ministra trabalhista Jacinda Ardern, adotou uma das estratégias mais rigorosas do mundo para combater a pandemia de Covid-19. Desse modo, contabiliza apenas 53 mortes por Covid-19, entre menos de 20.000 casos de infeção, e com 77% da população vacinada.

Logo no começo da pandemia, o País fechou as fronteiras e a obrigou a vacinação para certos profissionais, incluindo professores, médicos, enfermeiros, policiais e militares.