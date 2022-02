Crocodilo é libertado após cinco anos preso com pneu no pescoço na Indonésia

Um crocodilo selvagem que estava a cinco anos com um pneu preso no pescoço foi libertado nesta semana na Indonésia. O animal, da província de Palu mede 5.2 metros e sempre era visto tomando banho de sol aprisionado com o objeto.

Após três semanas tentando, moradores e trabalhadores ambientais finalmente conseguiram capturá-lo usando um frango como isca. Só assim o pneu pôde ser retirado do crocodilo. As informações são do O Globo.

O regaste já havia falhado antes pois o animal era muito pesado. Ele foi imediatamente devolvido ao rio onde vivia após a retirada do pneu.

Resgate já era esperado

Em 2020, o governo da província de Paulu já havia prometido uma recompensa para a libertação do réptil. No entanto, a oferta foi cancelado pois a ação colocaria em risco a vida dos interessados.

Porém, foi um vendedor de pássaros dessa cidade quem finalmente conseguiu prender o réptil de 5,2 metros de comprimento, o qual era visto com frequência tomando sol no rio Palu, em Sulawesi Central.

"Eu só quis ajudar, detesto ver animais presos e sofrendo", disse Tili que, assim como muitos indonésios, tem só um nome.

Alguns conservacionistas acreditam que o pneu pode ter sido colocado no animal deliberadamente, em uma tentativa fracassada de prendê-lo para conservá-lo como mascote, já que no arquipélago há várias espécies diferentes desses répteis

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo