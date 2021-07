Criança que viralizou pronunciando palavras difíceis canta música de Alceu Valença, e cantor elogia

A menina Alice, de apenas dois anos, que viralizou nas redes sociais falando palavras difíceis, teve outro vídeo divulgado, agora cantando uma versão da música "Anunciação", do artista pernambucano Alceu Valença. Logo após a publicação, o cantor elogiou o desempenho da criança: "adorei Alice cantando e tocando Anunciação!", escreveu.

Ela interpretou, na segunda-feira (12), a versão da música tocada pelo projeto de entretenimento infantil "Mundo Bita", que também comentou o post feito pela mãe da pequena, Morgana Secco: "quanta fofura! Amei a linda cantoria. Beijão do Bita para a Alice".

Famosos e anônimos deixaram mensagens elogiando a apresentação da menina de dois anos, filha de pais brasileiros, mas nascida em Londres, no Reino Unido.

Viral

A pequena gerou repercussão depois de a mãe dela ter publicado imagens que mostram Alice falando palavras difíceis com facilidade, como 'oftalmologista' e 'proparoxítona'. O vídeo atingiu milhões de visualizações nas redes sociais.

De acordo com a mãe, Morgana Secco, que concedeu entrevista à BBC, tudo aconteceu muito rápido desde fevereiro deste ano. Na época, o primeiro vídeo em que a menina aparece foi publicado.

SUCESSO NAS REDES

Atualmente, o canal da mãe de Alice no YouTube acumula 51 mil inscritos, enquanto o Instagram soma 1,5 milhão de seguidores e o TikTok 2,4 milhões.

As visualizações, inclusive, são bastante expressivas. No Instagram, por exemplo, o vídeo de Alice pronunciando as palavras difíceis atingiu 1,6 milhão de curtidas. Já no TikTok, 36 milhões de visualizações foram computadas.

Porém, até o momento, a vida de Alice ocorre longe de toda essa exposição. "Ela não vê nada de televisão e nem usa nada de celular, ela nem sabe que isso existe", explica a mãe. O estímulo dos pais dentro de casa deve continuar sendo o combustível para o aprendizado da menina.

