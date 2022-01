Criança de 5 anos iniciou incêndio que matou 12 familiares ao queimar árvore de Natal nos EUA

Um incêndio que atingiu uma casa e causou a morte de 12 pessoas, sendo oito delas crianças, na semana passada, na Filadélfia, Estados Unidos, foi provocado por um menino de 5 anos. Segundo as autoridades revelaram nessa terça-feira (11), o garoto acendeu uma árvore de Natal usando um isqueiro.

Segundo informações do New York Times, as chamas começaram antes do amanhecer e se alastraram rapidamente para o segundo andar da residência. A criança de 5 anos, uma das únicas sobreviventes, informou à polícia que estava brincando com um isqueiro.

Com base no depoimento do garoto, os investigadores determinaram que ele era o único residente na parte do apartamento onde o fogo começou.

“Acreditamos nas palavras dessa criança de 5 anos, dessa criança traumatizada de 5 anos, para nos ajudar a entender como o isqueiro e a árvore se juntaram com consequências trágicas”, disse o comissário de bombeiros da Filadélfia, Adam K. Thiel. “Refutamos quaisquer outras teorias”, completou.

No momento do incêndio, 14 pessoas estavam no imóvel — foi inicialmente divulgado haver 19 indivíduos no local — e todos, exceto a criança de 5 anos, estavam nos quartos do terceiro andar. Ao todo, 12 pessoas que estavam no local, incluindo três irmãs e nove de seus filhos e filhas, morreram.

Duas pessoas, incluindo o garoto e um homem que saltou de uma janela do terceiro andar, foram hospitalizados com ferimentos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os detectores de fumaça da casa não funcionaram. No total, existiam quatro dispositivos do tipo, que pertencem à autoridade habitacional da cidade.

Os agentes da corporação chegaram ao local por volta das 6h40 (horário local) e levaram cerca de 50 minutos para controlar as chamas, que atingiram o segundo dos três andares da casa.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo