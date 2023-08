Corpos e caixas-pretas de avião em que Prigozhin estava são encontrados na Rússia

A equipe russa que investiga a queda do avião em que viajava o líder do grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, anunciou nesta sexta-feira (25) que encontrou os corpos das dez vítimas e as caixas-pretas do avião.

"Nas fases iniciais da investigação, encontramos os corpos das 10 vítimas no local onde o avião caiu", anunciou o Comitê de Investigação nas redes sociais.

As caixas-pretas devem registrar todas as operações de voo e diálogos entre os pilotos, segundo o órgão. "Estamos fazendo análises moleculares de DNA para identificar", acrescentou.

O nome de Prigozhin foi confirmado na lista de passageiros da aeronave pela agência russa de transporte aéreo - Rossaviatsia. Entre as dez vítimas do acidente, estão sete passageiros e três funcionários.

Acidente pode ter sido causado por explosão

Conforme relatórios preliminares da Inteligência dos Estados Unidos e outros países ocidentais, o acidente pode ter sido causado por uma bomba ou outro dispositivo explosivo colado na aeronave. Há, ainda, a teoria de combustível adulterado.

Os governos ocidentais e os opositores do presidente russo, Vladimir Putin, insinuaram que o Kremlin está por trás da provável morte.

Simpatizantes de Prigozhin, que em junho liderou um motim contra o Exército regular russo, também levantaram essa possibilidade.

O governo russo negou as acusações. Putin prometeu, na quinta-feira (24), uma investigação "completa" do caso.

Como ocorreu a queda

Um vídeo mostra o momento em que o avião Embraer Legady 600 com Prigozhin a bordo caiu, nesta quarta-feira (23), na região de Tver, na Rússia.

Nas imagens é possível ver o avião caindo do céu e populares gritando com o ocorrido. Conforme as agências Ria Novosti, TASS e Interfax, o voo seria entre Moscou e São Petersburgo.

Os investigadores russos até agora não mencionaram nenhuma hipótese sobre as causas do acidente.