Conheça Olena Zelenska, primeira-dama da Ucrânia e 'alvo número dois' da Rússia

Com a invasão do território ucraniano pela Rússia, Olena Zelenska, a primeira-dama da Ucrânia, e sua família, se tornam o "alvo número 2" do país vizinho, já que o presidente Volodymyr Zelensky afirmou ser o "alvo número 1" de Vladimir Putin. O casal tem dois filhos, Sasha e Cyril, de 17 e 9 anos, respectivamente.

Segundos as informações do jornal O Globo, Olena Zelenska é arquiteta e trabalhou como roteirista de comédias, mas não era a favor da carreira política do marido que ganhou fama como ator e humorista e venceu a versão ucraniana da "Dança dos famosos".

Candidatura à Presidência

A primeira-dama revelou que soube da candidatura do marido pelas redes sociais. Ao questionar Zelensky sobre o motivo pelo qual ele não havia compartilhado a decisão de concorrer à Presidência antes de anunciá-la, Olena recebeu como resposta um “Esqueci”, disse a arquiteta em uma entrevista à revista Vogue.

Olena cresceu na cidade de Kryvyi Rih, no Sudeste da Ucrânia, onde Zelensky também foi criado. Eles se conheceram na faculdade, onde ela estudou Arquitetura e ele cursou Direito. Ambos seguiram carreira na comédia. Zelensky abriu a produtora Studio Kvartal 95, onde a mulher trabalhava escrevendo roteiros. Eles se casaram em 2003, após oito anos de relacionamento.

Legenda: Primeira-dama Olena Zelenska Foto: Reprodução redes sociais

