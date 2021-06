Companhia área compra aviões supersônicos que reduzem tempo de viagem pela metade

A companhia aérea norte-americana United anunciou, nesta quinta-feira (3), a compra de aviões supersônicos – aeronaves que voam acima da velocidade do som. A empresa pretende iniciar o transporte de passageiros nos aviões até 2029. As informações são da CNN.

Os novos modelos "Overture" podem atingir a velocidade de 2.000 quilômetros por hora e prometem reduzir em aproximadamente pela metade o tempo de viagem. Ou seja, seria possível fazer o trajeto entre São Paulo e Nova York em menos de seis horas. Em aeronaves comuns, a viagem entre as cidades tem duração de quase dez horas.

Atualmente, os aviões alcançam a velocidade máxima de cerca de 950 km/h. Conforme a United, com os "Overture" atingindo o dobro de velocidade das aeronaves atuais será possível voar de 500 destinos em quase metade do tempo registrado com a atual frota. A empresa não divulgou quais destinos poderão receber os novos modelos.

Projeto em desenvolvimento

O avião supersônico ainda é um projeto da startup norte-americana Boom Supersonic, mas a previsão é que ele seja lançado até 2025, realize o primeiro voo em 2026 e transporte passageiros até 2029.

Inicialmente, a United anunciou a compra de 15 unidades do modelo em desenvolvimento, e, segundo nota da companhia à impressa, vai seguir adiante caso o avião atenda aos requisitos de segurança, operação e sustentabilidade. Existe ainda a possibilidade da aquisição adicional de mais 35 unidades.

Legenda: Aeronave deve ter janelas amplas Foto: divulgação

Conforme o projeto da startup, o modelo Overture tem 62 metros de comprimento e capacidade de 65 a 88 passageiros, todos da classe executiva. Na parte interior, o avião deve ter janelas amplas e configuração sem assentos do meio – ou seja, passageiros só viajarão em lugar próximo à janela ou ao corredor. Com essas características, o avião supersônico deve ser direcionado especialmente aos passageiros de negócios.

A companhia britânica Virgin e a japonesa JAL também têm pré-encomendas do avião, mas o negócio ainda não foi confirmado pelas empresas aéreas.

Essa não é a primeira vez que modelos supersônicos são usados no transporte de viajantes. Na década de 1960, começou a ser fabricado o modelo europeu Concorde que voou acima da velocidade do som até o início dos anos 2000, inclusive com passagem pelo Brasil. Acidentes e altos custos de manutenção e do petróleo, além da elevada poluição sonora e ambiental motivaram a descontinuação do modelo.

