Coelhos com 'tentáculos' chamam atenção nos EUA por anomalia causada por vírus
Vírus é transmitido por meio de pulgas e carrapatos, sendo mais comum no verão
Diversos coelhos selvagens foram flagrados com uma anomalia incomum em Fort Collins, região próxima a Denver, nos Estados Unidos. Os animais apresentavam "tentáculos" no rosto e em outras regiões do corpo, causando estranhamento na população local.
Conforme o g1, com informações da Associated Press, essas formações ocorrem devido ao vírus do papiloma de Shope, que provoca verrugas em coelhos.
Apesar dos impactos que podem causar nos coelhos, o vírus não apresenta riscos aos humanos ou animais domésticos.
Como ocorre a transmissão?
O vírus é transmitido apenas entre coelhos, geralmente por meio de pulgas e carrapatos, que são mais ativos no verão.
De acordo com Kara Van Hoose, porta-voz da agência Colorado Parks and Wildlife, é comum encontrar coelhos infectados na região. Em alguns casos, as verrugas podem atrapalhar a visão ou a alimentação, mas na maioria das vezes o sistema imunológico dos animais elimina o vírus e os tumores desaparecem.
O nome da doença faz referência ao pesquisador Richard E. Shope, que descobriu o vírus na década de 1930. Ainda segundo o g1, os estudos com coelhos infectados ajudaram cientistas a compreender melhor a relação entre vírus e câncer, incluindo o HPV, ligado ao câncer de colo do útero.