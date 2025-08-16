Coelhos com 'tentáculos' chamam atenção nos EUA por anomalia causada por vírus

Diversos coelhos selvagens foram flagrados com uma anomalia incomum em Fort Collins, região próxima a Denver, nos Estados Unidos. Os animais apresentavam "tentáculos" no rosto e em outras regiões do corpo, causando estranhamento na população local.

Conforme o g1, com informações da Associated Press, essas formações ocorrem devido ao vírus do papiloma de Shope, que provoca verrugas em coelhos.

Apesar dos impactos que podem causar nos coelhos, o vírus não apresenta riscos aos humanos ou animais domésticos.

Como ocorre a transmissão?

O vírus é transmitido apenas entre coelhos, geralmente por meio de pulgas e carrapatos, que são mais ativos no verão.

De acordo com Kara Van Hoose, porta-voz da agência Colorado Parks and Wildlife, é comum encontrar coelhos infectados na região. Em alguns casos, as verrugas podem atrapalhar a visão ou a alimentação, mas na maioria das vezes o sistema imunológico dos animais elimina o vírus e os tumores desaparecem.

O nome da doença faz referência ao pesquisador Richard E. Shope, que descobriu o vírus na década de 1930. Ainda segundo o g1, os estudos com coelhos infectados ajudaram cientistas a compreender melhor a relação entre vírus e câncer, incluindo o HPV, ligado ao câncer de colo do útero.