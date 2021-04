China reabre estádios de futebol para o público

Na China, 1º epicentro da pandemia de Covid-19, a crise sanitária está controlada e, nesta terça-feira (20), o País reabriu as portas dos estádios de futebol para torcedores. Cerca de 30 mil pessoas puderam assistir ao empate por 2 a 2 entre o FC Guangzhou e o Guangzhou City, primeiro jogo da temporada do Campeonato Chinês.

A fase inicial acontece em apenas duas cidades. No retorno da Superliga Chinesa, é permitida a presença do público nas arquibancadas para alguns jogos, embora as 16 equipes participantes estejam sujeitas a mais restrições, como a estadia em hotéis longe dos torcedores.

Além disso, os duelos da primeira fase do campeonato são disputados apenas em Guangzhou, no sudeste do país, ou em Suzhou, próximo a Xangai.

O atual campeão chinês, Jiangsu FC, não poderá defender o título, já que o clube enfrenta graves dificuldades financeiras desde o triunfo em novembro de 2020.

