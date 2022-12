China diz que não teve mortes por Covid-19 após mudança de critério

A China assegurou, nesta quarta-feira (21), que não registou uma única morte por Covid-19 depois de ter alterado, na véspera, os critérios de definição de mortes por coronavírus, o que fará com que a maioria dos casos não seja contabilizada.

O governo chinês anunciou, na terça-feira (20), que somente as pessoas que faleceram diretamente por insuficiência respiratória causada pelo coronavírus serão contabilizadas nas estatísticas de morte por Covid-19.

Anteriormente, eram incluídas as pessoas que faleciam por outra doença enquanto estavam infectadas pelo vírus SARS-CoV-2.

Enquanto isso, os hospitais estão cheios, as prateleiras das farmácias vazias e os crematórios transbordando, depois que o governo decidiu, em novembro, encerrar sua política de confinamentos, quarentenas e testes em massa para conter o coronavírus.

"Atualmente, depois de ser infectado com a variante ômicron, a principal causa de morte são as doenças subjacentes", disse Wang Guiqiang, do Primeiro Hospital da Universidade de Pequim, em entrevista coletiva da Comissão Nacional de Saúde (CNS).

"Os idosos têm condições subjacentes e apenas uma pequena parte morre diretamente de insuficiência respiratória causada por uma infecção por Covid", acrescentou.

Escala do surto e preocupação internacional

Do nordeste ao sudoeste do país, trabalhadores de crematórios disseram à AFP que estão lutando para lidar com o aumento no número de mortes. Pequim admitiu na semana passada que a escala do surto se tornou "impossível" de rastrear desde o fim dos testes obrigatórios.

O país registrou 3.049 novos casos de Covid-19 nesta quarta-feira (21) e nenhuma morte.

O Departamento de Estado americano indicou na segunda-feira (19) que o aumento de infecções na China se tornou uma questão de preocupação internacional. "Os números do vírus são preocupantes para o resto do mundo, dado o tamanho do PIB da China", disse Ned Price, porta-voz do Departamento de Estado.

