Centopeia mata cobra ao ser engolida por ela; veja fotos

Uma centopeia gigante matou uma cobra após ser parcialmente engolida e morta pelo réptil em um parque na Flórida, Estados Unidos. A serpente era da espécie Tantilla oolitica, raramente encontrada na América do Norte.

Os corpos dos animais foram encontrados por um visitante do local. Segundo o canal CTV News, a aparição da cobra não ocorria há muito tempo, o que motivou um estudo da revista científica norte-americana Ecology.

Legenda: Serpente é rara de ser encontrada por que geralmente se enterra sob detritos Foto: divulgação

Devido ao achado, os cientistas conseguiram analisar os hábitos alimentares desse tipo de serpente, já que, até então, os especialistas não sabiam exatamente o que elas comiam.

"É extremamente raro achar espécimes que morreram enquanto comiam uma presa, a gente nunca poderia prever um achado desses. Estamos totalmente estupefatos", detalhou o coautor do artigo sobre o animal, Coleman Sheehy, do Florida Museum.

O Fish and Wildlife Research Institute (FWRI) identificou o réptil e, conforme a agência especialista em vida selvagem do estado americano, existem somente cerca de 26 espécimes conhecidos na região.

Centopeias gigantes adultas podem atingir o mesmo tamanho que o réptil, que geralmente mede cerca de 25 centímetros, conforme o Florida Museum.

Tantilla oolitica é rara de ser encontrada por que geralmente se enterra sob detritos, rochas ou em cavidades de calcário, conforme informações do FWRI.

Os pesquisadores do Museu de História Natural da Flórida criaram tomografias computadorizadas dos corpos entrelaçados e publicaram os resultados na Ecology.

Legenda: Centopeia gigante pode atingir o mesmo tamanho que a cobra Foto: divulgação

Conforme as imagens analisadas pelos cientistas, a traqueia — condutor que serve para a passagem de ar — foi picada pela centopeia, o que pode ter provocado o sufocamento da predadora.

