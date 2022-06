CDC autoriza aplicação de vacina contra Covid-19 em bebês de 6 meses nos Estados Unidos

Consultores científicos do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos votaram por unanimidade, neste sábado (18), para recomendar vacinas da Covid para crianças menores de 5 anos. As informações são do jornal The News York Times.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) autorizou a vacina Moderna para crianças de 6 meses a 5 anos, e a vacina Pfizer-BioNTech para crianças de 6 meses a 4 anos.

A faixa etária é o último grupo de americanos a se qualificar para as vacinas, exceto para bebês menores de 6 meses.

Por unanimidade, todos os membros do painel de discussão do CDC foram a favor da decisão. Para formalizá-la, a diretora do órgão, Rochelle Walensky, deve assinar a liberação, segundo informou publicação de jornal americano.

Na sexta-feira (17), a Administração Federal para Drogas e Alimentos dos EUA (FDA), agência de saúde americana equivalente à Anvisa, também havia aprovado a aplicação da vacina em bebês a partir de 6 meses..