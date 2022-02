Casos de febre de Lassa são diagnosticados no Reino Unido; entenda a doença

O Reino Unido registrou dois casos de febre de Lassa, doença com origem em ratos, conforme informações do The Independent. Um terceiro caso está sendo investigado.

A Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido adiantou que as pessoas infectadas pertencem à mesma família, residente no leste de Inglaterra. A família teria feito uma viagem recente à África Ocidental.

Um dos casos identificados já está recuperado, enquanto o segundo encontra-se em tratamento.

Quais os sintomas da febre de lassa?

Os principais sintomas da febre de lassa são febres altas, vômitos, hemorragias e cansaço. A febre de Lassa é causada pelo vírus lassa, sendo transmitida através do contato com as excreções de ratos infectados, por alimentos ou objetos de uso doméstico.

A febre de lassa também pode ser transmitida através dos fluidos corporais dos doentes. A Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido alertou que alguns indivíduos podem sofrer de doença severa, embora a maioria das pessoas infectadas se recupere totalmente.

Doença matou 170 pessoas na Nigéria em 2019

Endêmica na Nigéria, a febre de Lassa pertence à família do vírus do Ebola e Marburg, embora seja menos letal. O número de casos costuma aumentar no início do ano, devido à temporada de seca.

Em 2019, a febre de lassa matou cerca de 170 pessoas na Nigéria. Em 2020, foram 103 mortos só nas primeiras semanas do ano no país.

