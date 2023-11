Caso bebê Indi Gregory: Justiça manda desligar aparelhos contra vontade dos pais; veja o que se sabe

Um juiz britânico decidiu, nesta quarta-feira (8), que os médicos poderiam desligar os aparelhos que mantém a bebê Indi Gregory viva. A criança, de 8 meses, foi diagnosticada com uma grave doença mitocondrial, sem cura. Conforme o portal The Mirror, a bebê conseguiu cidadania italiana e aguarda transferência para Hospital Bambino Gesù, em Roma.

Gregory e Claire Staniforth, de Ilkeston em Derbyshire, pais de Indi, lutam para que os aparelhos da filha não sejam desligados. Os médicos da Inglaterra argumentam que está "claramente estressada, agitada e com dor".

Veja também

Decisão

Os pais da bebê solicitaram que ela encerre o tratamento em casa, em Ilkeston, Derbyshire, o que não foi permitido pela corte. Na decisão do magistério, seria impossível remover todo o equipamento que a mantém viva e movê-lo para a casa da família.

Os médicos britânicos dizem a inda que a extubação poderia acontecer em qualquer lugar, em teoria, mas os cuidados posteriores precisariam ser “administrados por profissionais treinados com recursos disponíveis para lidar com complicações e minimizar o sofrimento”.

Na decisão, o juiz informou que "os encargos do tratamento invasivo superam os benefícios". "Em suma, a dor significativa sentida por esta adorável menina não se justifica quando ela enfrenta um conjunto de condições incuráveis, uma vida muito curta, nenhuma perspectiva de recuperação e, na melhor das hipóteses, um envolvimento mínimo com o mundo ao seu redor", descreveu.

O magistrado ainda explica que "os melhores interesses dela serão atendidos ao permitir que o hospital retire o tratamento invasivo". "Sei que isso será um golpe duro para os pais", escreveu ainda.

Entenda o caso da bebê Indi Gregory

A bebê tem uma doença mitocondrial que impede que as células do corpo produzam energia. O sistema público de saúdo do Reino Unido, NHS, informou que a doença não tem cura.

A criança tem ainda outros problemas médicos como um buraco no coração e já realizou cirurgias no intestino e crânio para drenar líquidos.

Os pais da criança alegam que o julgamento que ocorreu em outubro não foi conduzido adequadamente, além de ser "processualmente injusto". O casal ainda alega que o magistrado se recusou fornecer uma "oportunidade efetiva" deles conseguirem provas.