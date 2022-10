Casal descobre 'monstro marinho' em praia dos Estados Unidos

Uma criatura semelhante a um 'monstro marinho' foi encontrada por banhistas em uma praia de Florence, cidade do estado de Oregon, nos Estados Unidos, na última quinta-feira (13). O caso foi divulgado pelo canal norte-americano Koin.

O morador Adoni Tegner, que encontrou o animal, disse ao canal que “Simplesmente não parecia nada com o que eu já vi. Parecia mais fibroso e que tinha sido uma lula grande ou algo assim”. Ele estava dirigindo nas proximidades da praia, quando foi surpreendido pelo "monstro", com longos tentáculos presos a ele.

Segundo Tegner, a criatura era do tamanho de uma caminhonete, tinha cheiro de mamífero em decomposição e estava coberta de pelos brancos e compridos. Logo após avistar o animal, ele chamou a namorada, Merica Lynn, para olhar bicho.

Merica gravou um vídeo da criatura e compartilhou nas redes sociais, perguntando se alguém saberia a espécie da criatura. Ela apontou que já viu baleias ficarem encalhadas na praia por semanas, mas nenhum tinha cabelos como o encontrado. A mulher afirmou que, ao tocá-lo, o animal tinha o aspecto gorduroso.

O gerente do programa de encalhe do Hatfield Marine Science Center, da Universidade de Oregon, Jim Rice, disse ao Koin que a criatura parece com restos decompostos de uma baleia morta. “O que parece cabelo são os restos em decomposição de outros tecidos do corpo: músculos, nervos, tendões, etc. Eu estimaria que este animal está morto há vários meses”, explicou.

Nos comentários da publicação, muitos internautas se monstraram curiosos com a criatura. Alguns apontaram que poderia se tratar de um 'globster', o nome dado a grandes animais marinhos em decomposição que chegaram à costa no passado e parecem estar cobertos de peles.

