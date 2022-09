Capa da revista 'The Economist' compara Bolsonaro a Trump

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), é destaque na capa da revista britânica The Economist divulgada nesta quinta-feira (8). A manchete "The man who would be Trump" - ou "O homem que queria ser Trump" - traça um paralelo entre o chefe do Executivo brasileiro e o ex-presidente norte-americano Donald Trump, ídolo político do brasileiro.

Na ilustração, Bolsonaro posa de perfil diante da bandeira brasileira. Ao fundo, é possível ver a sombra de Trump. Abaixo, em um subtítulo, lê-se: "Bolsonaro prepara sua grande mentira no Brasil".

A matéria que endossa a estampa da capa tem o título: "Ganhando ou perdendo, Jair Bolsonaro representa uma ameaça à democracia brasileira", ao lado do subtítulo: "Todos os sinais são de que ele vai perder uma eleição e dizer que ganhou".

Isso foi o que Trump fez após ser derrotado por Joe Biden, em 2020, e que culminou com a invasão do Capitólio durante sessão do Congresso que confirmaria vitória de Biden, por aliados do ex-presidente, em 6 de janeiro de 2021. Na ocasião, cinco pessoas foram mortas.

"Joe Biden estava falando sobre os Estados Unidos quando alertou, em 1º de setembro, que 'a democracia não pode sobreviver quando um lado acredita que há apenas dois resultados em uma eleição: ou vencem ou foram enganados'", inicia o texto, fazendo alusão a Trump. "Ele poderia muito bem estar falando sobre o Brasil", resume.

Votação eletrônica

"O sistema de votação eletrônica do Brasil é bem administrado e difícil de adulterar. Mas aqui está o problema: Bolsonaro continua dizendo que as pesquisas estão erradas e que ele está a caminho de vencer. Ele continua insinuando, também, que a eleição pode de alguma forma ser manipulada contra ele", diz o texto da The Economist.

Após a crise estadunidense, o chefe do Executivo brasileiro passou a desacreditar o sistema eleitoral nacional e, principalmente, defender o voto impresso, espelhando os movimentos do ex-presidente americano.