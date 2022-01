Britânica morre arrastada por tsunami em Tonga ao tentar salvar cães

A inglesa Angela Glover, 50, morreu arrastada pela tsunami que atingiu Tonga neste sábado (15), após a erupção do vulcão submarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai. A informação é do jornal O Globo

A britânica tinha um abrigo de resgate de animais e foi levada por uma onda quando tentava salvar os próprios cães em Nuku’alofa, na capital tongolesa.

Segundo publicação, o óbito da britânica foi confirmada nesta segunda-feira pelo irmão da vítima, Nick Eleini.

ONU prepara ajuda internacional

Legenda: Água do mar invadiu diversas casas da orla de Tonga Foto: Reprodução/Facebook

Em um comunicado emitido no último sábado (15), o secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse estar preocupado com a situação de Tonga e outras nações do Pacífico, ameaçadas pela erupção de um vulcão submarino.

As colunas de erupção atingiram mais de 19 quilômetros acima do nível do mar. Uma nuvem de cinzas e vapor alcançou 150 milhas de diâmetro.

A capital de Tonga, Nuku'alofa, foi coberta por dois centímetros de cinzas e um tsunami atingiu a costa da cidade, causando ainda mais estragos.

O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) está auxiliando a reestabelecer a comunicação no país e avaliar os danos. As agências da ONU presentes em Tonga também estão de prontidão para auxiliar no que for necessário, em cooperação com o governo local.

