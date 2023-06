Avião que caiu em perseguição de caças nos EUA tinha bebê e família a bordo; entenda

A queda do avião Cessna Citation, que foi perseguido por caças nos Estados Unidos, causou a morte de pelo menos quatro pessoas no último domingo (4). De acordo com informações do New York Times, as investigações apontam que a perseguição não foi a causa do acidente.

O proprietário da aeronave, John Rumpel, confirmou que a filha, Adina Azarian, a neta de dois anos, a babá da criança e o piloto não sobreviveram à queda.

Um estrondo sônico durante a perseguição foi registrado na capital do país. Segundo as autoridades, o avião foi seguido por entrar em espaço aéreo restrito. As investigações continuam para apurar as circunstâncias do incidente.

Entenda o caso

Conforme a publicação, Rumpel revelou que a filha, a neta e a babá estavam retornando para East Hampton, no estado de Nova York. A aeronave havia decolado do Aeroporto Municipal de Elizabethton e tinha como destino o Aeroporto MacArthur de Long Island.

Ao desviar o avião para a área restrita, onde há importantes instituições dos Estados Unidos, autoridades ficaram em alerta. A Administração Federal de Aviação chegou a acionar a cabine da aeronave, mas sem retorno. Após a tentativa frustrada, a interceptação foi autorizada. Dois caças F-16 foram enviados de uma base em Maryland.

O jato caiu perto da Floresta Nacional George Washington. Uma das linhas de investigação aponta que o avião estava no piloto automático, mas ainda sem confirmação. Os caças não causaram a queda, segundo as autoridades.

Investigações estão em curso para esclarecer o caso, uma vez que ainda não foi descoberto o momento em que o piloto perdeu o contato e o motivo de ter entrado em área restrita.

De acordo com informações da CNN, foi levantada uma hipótese de que o piloto tenha sofrido uma hipóxia, a falta de circulação de oxigênio no sangue, o que o teria provocado um desmaio. Por este motivo ele teria parado de se comunicar com os controladores de tráfego aéreo.

CONTATO SEM RESPOSTA

A aeronave saiu do estado do Tennessee (leste) e seguia para Long Island, no estado de Nova York (nordeste), segundo a Aviação Civil dos Estados Unidos (FAA). O site de rastreamento de voos Flightradar24 indicou, no entanto, que o jato deu meia-volta após sobrevoar Long Island, rumo ao sul, o que o fez passar sobre Washington e Virgínia.

Os caças "foram autorizados a viajar em velocidades supersônicas e um estrondo supersônico foi ouvido pelos moradores da região", disse o NORAD. Os aviões também lançaram sinalizadores para chamar a atenção do piloto, mas não conseguiram contatá-lo.

O Exército não derrubou o avião, de acordo com vários veículos de comunicação americanos.