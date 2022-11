Avião comercial cai em lago na Tanzânia

Um avião com 43 pessoas a bordo caiu no Lago Victoria, neste domingo (6), na Tanzânia, quando estava perto de pousar no aeroporto de Bukoba. Informações são da estatal Tanzania Broadcasting Corporation.

A aeronave pertencia à companhia aérea Precision Air. Segundo o G1, com informações da agência de notícias Reuters, até a manhã deste domingo (no horário de Brasília), foram resgatadas, com vida, 26 pessoas. Não se sabe, ainda, o estado de saúde dos outros passageiros, nem se já foram socorridos.

"Conseguimos salvar um grande número de pessoas", afirmou o comandante da polícia da província de Kagera, William Mwampaghale, à imprensa.

Equipes de emergência e barcos de resgate foram enviados para seguir no resgate dos passageiros presos no avião, de acordo com a TBC.

Trajeto do avião

Ainda segundo a agência estatal, o avião partiu da capital Dar es Salaam e caiu no Lago Victória "devido a uma tempestade". O voo foi identificado pela Precision Air como PW-494.

O aeroporto de Bukoba, onde a aeronave pousaria, fica às margens do Lago Victória, o maior da África.

Avião submerso

Circulam nas redes sociais vídeos e fotos que mostram o avião quase que totalmente submerso, com somente algumas partes para fora d'água.

A presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, se posicionou sobre a tragédia: "Recebi com tristeza a notícia do acidente envolvendo o avião da Precision Air", escreveu no Twitter. “Vamos ficar calmos neste momento em que os socorristas continuam com a missão de resgate enquanto rezam a Deus para nos ajudar”.