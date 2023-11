Avião com repatriados da Cisjordânia tem brasileiros com destino a Fortaleza

Nesta quarta-feira (1º), um avião da Presidência da República decolou do Aeroporto Internacional Marka, em Amã, na Jordânia, com destino ao Brasil. Trinta e dois passageiros estavam a bordo e três deles têm Fortaleza como destino final.

Eles foram resgatados da Cisjordânia, território palestino controlado por Israel, durante uma etapa da Operação Voltando em Paz. A aeronave VC2 (Embraer 190) decolou às 16h50 (10h50 do Brasil).

Veja também

Estão previstas três paradas técnicas durante o trajeto: Roma, na Itália, Las Palmas, na Espanha, Recife, já no Brasil. Após as paradas, o avião seguirá para a Base Aérea de Brasília. A chegada está prevista para às 5h30 (horário local) de quinta-feira (2).

Dos 32 passageiros a bordo, há 30 brasileiros, uma jordaniana e um palestino, ambos casados com brasileiros. Segundo o governo federal, são 12 homens, 9 mulheres e 11 crianças, incluindo 6 idosos, sendo 2 deles cadeirantes.

Confira o destino dos passageiros:

Foz do Iguaçu (oito pessoas);

São Paulo (cinco pessoas);

Florianópolis (quatro pessoas);

Recife (três pessoas);

Rio de Janeiro (duas pessoas);

Fortaleza (três pessoas);

Curitiba (duas pessoas);

Goiânia (duas pessoas);

Brasília (duas pessoas);

Porto Alegre (uma pessoa).

Operação de resgate

Nessa etapa da Operação Voltando em Paz, a Representação Brasileira em Ramala organizou o resgate, onde três veículos, incluindo ônibus e vans alugados, conduziram os passageiros de 11 cidades da Cisjordânia até a cidade de Jericó.

"Os veículos foram identificados com a bandeira do Brasil. Para fins de segurança, as placas, trajetos e listas de passageiros foram informados às autoridades da Palestina e de Israel", explicou o embaixador Alessandro Candeas. A medida foi tomada para evitar bombardeios no trajeto.

Após chegar em Jericó, o grupo passou pelo procedimento imigratório e cruzou a fronteira com a Jordânia. Em seguida, eles embarcaram em outro ônibus fretado pelo Governo Brasileiro até Amã, capital do país.