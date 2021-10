Avião com 21 pessoas a bordo cai no Texas e apenas um passageiro fica ferido

Uma aeronave caiu, nesta terça-feira (19), ao decolar perto da cidade de Houston, no Texas, Estados Unidos, e os passageiros a bordo e a tripulação sobreviveram, somente uma pessoa ficou ferida. Segundo informações dos bombeiros, todos conseguiram sair do avião antes que ele se incendiasse.

Imagens de televisão mostraram os bombeiros jogando água nos destroços em chamas do veículo, que cruzou uma cerca e parou em uma estrada rural cercada por árvores e arbustos. A fuselagem foi queimada até as cinzas e apenas parte da cauda ficou inteira, enquanto fumaça preta saía dos destroços.

Leia mais Mundo Vulcão Monte Aso entra em erupção no Japão

O avião — um bimotor modelo McDonnell Douglas, conforme um funcionário local — foi quase totalmente destruído pelas chamas, segundo imagens impressionantes divulgadas pelos serviços de emergência. Há apenas um ferido registrado, informou o Departamento de Bombeiros de Katy, ao oeste de Houston.

"Felizmente os 21 passageiros, incluindo os três tripulantes, foram registrados como retirados deste bimotor pouco antes que fosse tomado pelas chamas", declararam a corporação.

A aeronave caiu enquanto decolava no Aeroporto Executivo de Houston, Brookshire, com destino a Boston, disseram as autoridades. Conforme a CNN, uma investigação será aberta para entender as causas do acidente.

"O avião não atingiu altitude no final da pista e cruzou a Morton Road, parando no campo logo ao norte do aeroporto, onde pegou fogo", disse o juiz Trey Duhon do condado de Waller no Facebook.

No avião viajavam pessoas que tinham como destino a cidade de Boston, onde iriam assistir o jogo de beisebol entre Astros de Houston e Red Sox.

O KHOU News de Houston informou que o proprietário do avião, James Alan Kent, estava a bordo. O diretor dos serviços de emergência do condado de Waller Harris, Tim Gibson, contou que "estavam atordoados, muito atordoados, mas saíram por conta própria".

"Sempre esperamos o pior, mas desejamos o melhor; hoje obtivemos de forma absolutamente positiva o melhor resultado que podemos esperar neste incidente", reconheceu Gibson durante coletiva.

Ele confirmou ainda que as equipes de bombeiros extinguiram o incêndio "após um grande esforço" para controlar a queima de combustível.

Conforme as autoridades, um dos passageiros era uma criança de 10 anos e, após o acidente, duas pessoas foram levadas para tratamento de ferimentos leves, como dores nas costas.