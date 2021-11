Áustria anuncia confinamento da população e torna vacinação obrigatória em todo o país

A população da Áustria, incluindo as pessoas já vacinadas contra a Covid-19, passará por um novo confinamento para controle da doença a partir da próxima segunda-feira (22), segundo anunciou o chanceler conservador Alexander Schallenberg nesta sexta-feira (19).

Após ter instaurado, há poucos dias, o confinamento para não vacinados, a Áustria se tornará o primeiro país da União Europeia (UE) a adotar uma medida tão drástica. A decisão foi tomada em reunião com as autoridades regionais, culminando no anúncio de Schallenberg que a vacinação contra o coronavírus será obrigatória na Áustria a partir de 1º de fevereiro de 2022. "Temos que olhar a realidade de frente", disse o chanceler.