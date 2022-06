Ator de 'Riverdale' matou a mãe com tiro na nuca e quis assassinar primeiro-ministro do Canadá

Ryan Grantham, 24, que atuou em séries como 'Riverdale' e 'Supernatural', matou a própria mãe, Barbara Waite, 64, com um tiro na nuca, e planejou matar, também, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, em 2020.

Os crimes foram revelados nesta terça-feira (14), no julgamento do ator, que ocorre na cidade canadense de Courteney. Ele pode ser condenado à prisão perpétua.

Segundo o portal CBC News, Grantham matou a mãe em casa, enquanto ela tocava piano, no dia 31 de março de 2020. As investigações deram conta de que o ator premeditou o crime, tendo, inclusive, gravado vídeos.

Um desses vídeos foi produzido nas primeiras horas após o assassinato, depois de o ator comprar drogas e explosivos e passar um tempo assistindo à televisão. Nele, o ator confessa o que fez e mostra o cadáver de sua mãe.

Os promotores de Justiça envolvidos no processo disseram ainda que, no dia seguinte ao homicídio, Grantham saiu de carro com três revólveres, coquetéis molotov, suprimentos de acampamento e um mapa, com a intenção de assassinar o primeiro-ministro Justin Trudeau.

Legenda: Justin Trudeau é primeiro-ministro no Canadá. Foto: Shutterstock

No entanto, no meio do caminho, o ator desistiu da ideia e seguiu para uma delegacia, onde se entregou à polícia.

Carreira

Grantham atua no cinema e na televisão desde os 9 anos de idade. Além de 'Riverdale' e 'Supernatural', ele já participou dos filmes 'iZombie', 'Diário de um Banana' e 'O Mundo Imaginário do Doutor Parnassus".

