Ativistas jogam carvão nas águas da Fontana di Trevi em protesto contra mudanças climáticas

As águas da Fontana di Trevi foram tomadas por manchas pretas neste domingo (21) após ativistas ambientais jogarem carvão no local, que é um dos principais pontos turísticos de Roma, na Itália. O ato foi, na verdade, um protesto contra as mudanças climáticas.

Ao todo, nove ativistas do grupo "Ultima Generazione" foram capturados por policiais após o ato. Os jovens carregavam cartazes onde diziam: "não pagaremos por (combustíveis) fósseis".

Protesto

O grupo de manifestantes ainda divulgou uma nota em que pede o fim dos subsídios públicos aos combustíveis fósseis.

No Twitter, o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, criticou a ação dos ativistas.

"Basta desses ataques absurdos ao nosso patrimônio artístico", declarou.