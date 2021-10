Ataque com arco e flecha deixa mortos e feridos em cidade da Noruega

Um ataque com arco e flecha registrou mortos e feridos na cidade de Kongsberg, na Noruega. Até então, segundo a polícia local, um homem considerado suspeito de ter cometido o crime já foi preso.

As informações repassadas pelas autoridades norueguesas não confirmaram o número exato de vítimas no ataque. A identidade do suspeito não foi divulgada, e acredita-se que ele tenha agido sozinho.

Conforme as fontes policiais, o assassino foi visto pela cidade disparando flechas contra as pessoas de maneira aleatória.

Enquanto isso, segundo o jornal norueguês Laagendalsposten, uma testemunha teria visto o criminoso fugindo da polícia e uma mulher ferida pedido ajuda.

A área onde o incidente ocorreu, por volta das 21h na Noruega (16h desta quarta, no horário de Brasília), foi isolada.

