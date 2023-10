Arena em forma de esfera avaliada em R$ 11,6 bilhões é inaugurada com show do U2 nos EUA

Uma esfera imersiva. A definição resume a UV Achtung Baby, uma arena de última geração com 111 metros de altura inaugurada em Las Vegas, nos EUA, na sexta-feira (29).

O show de inauguração do local, construído em formato de globo e com alta tecnologia, foi realizado pela banda U2, com duas horas de visuais gráficos que ocuparam do chão ao teto da arena.

Durante toda a noite, imagens de caleidoscópio, uma bandeira em chamas e o horizonte de Las Vegas foram projetados na estrutura imensa revestida por LEDs, aos olhos de um público com mais de 18 mil pessoas.

“The Sphere” é um espaço avaliado em R$ 11,6 bilhões, com mais de 100 metros de altura, 157 metros de largura, 160 mil alto-falantes e 260 milhões de pixels de vídeo.

O espaço foi idealizado por James Dolan, presidente executivo do Madison Square Garden e proprietário do New York Knicks and Rangers. Ele esboçou o primeiro desenho do local em um caderno.

O show de abertura da arena contou com a presença de artistas e atletas, como Oprah, Paul McCartney, LeBron James, Matt Damon, Aaron Paul, Oscar de la Hoya, Henrik Lundqvist, Flava Flav, Diplo, Dakota Fanning, Orlando Bloom e Mario Lopez.