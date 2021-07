Aranha caçadora cai no colo de piloto de avião durante pouso na Austrália; veja

Uma aranha caçadora de pelo menos 15 centímetros caiu do teto de um avião de pequeno porte no colo do piloto durante o pouso da aeronave. O caso ocorreu na Austrália durante um voo com turistas em junho e chamou a atenção da imprensa do País nos últimos dias. As informações são do site 9 News Australia.

A aeronave Cessna voltava de um voo panorâmico sobre o Parque Nacional Kakadu, no norte da Austrália, de acordo com o jornal Daily Mail. Um turista chamado Sean Hancock, que estava a bordo do avião com a esposa, Colleen Hancock, afirmou que o piloto ficou "em pânico" após a aranha cair sobre ele.

"Eu vi a aranha e comecei a rir porque sabia que era apenas uma caçadora inofensiva", comentou o turista, tutor de algumas cobras de estimação.

Ele afirmou que o aracnídeo foi visto no avião uma semana antes, mas os profissionais a bordo pensaram que o animal havia escapado.

Colleen publicou o vídeo em sua conta no Instagram, comentando que o marido estava gravando o pouso. "Obrigada, JP, você se manteve firme como um campeão", escreveu.

Parque Nacional de Kakadu

O Parque Nacional de Kakadu é reconhecido como patrimônio mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). O local fica a cerca de 3,8 mil quilômetros de Camberra, capital da Austrália, e da cidade de Sidney.

