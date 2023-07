Após terremoto de alta magnitude, autoridades emitem alerta de tsunami no Alasca

Um terremoto de 7,2 de magnitude atingiu a costa do Alasca, nos Estados Unidos, nesse sábado (15). O tremor de terra gerou alerta de tsunami próximo às ilhas Aleutas, parte do território do estado.

A informação foi dada, neste domingo (16), pelo Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico e pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Segundo os órgãos, o terremoto ocorreu a uma profundidade superior a 32 km.

O terremoto ocorreu a 98 km ao sul de Sand Point. Apesar do alerta de tsunami em partes do Alasca, o risco não chegou a se estender para outros pontos da costa dos Estados Unidos ou do Canadá.

As autoridades suspenderam, na manhã do domingo, o alerta de tsunami.