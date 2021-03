Após passar por processo de impeachment, Donald Trump considera disputar eleições dos EUA em 2024

O ex-presidente americano Donald Trump, 74 anos, manifestou a conservadores, neste domingo (28), que considera disputar novamente a presidência em 2024, ao reafirmar seu domínio sobre o Partido Republicano, e alertou para uma "luta" pela sobrevivência dos Estados Unidos.

Em seu primeiro discurso relevante desde que deixou a Casa Branca, em 20 de janeiro, Trump dirigiu-se a uma plateia entusiasmada durante a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), realizada em Orlando, na Flórida.

Veja vídeo

Na ocasião, o ex-presidente repetiu suas afirmações sem provas de que foi o real vencedor da última eleição presidencial, e não o candidato democrata, Joe Biden, além de criticar os republicanos que votaram contra ele no último processo de impeachment.

"Com a sua ajuda, retomaremos a Câmara, conquistaremos o Senado e, então, um presidente republicano fará um retorno triunfal à Casa Branca, e me pergunto quem será?", disse Trump, sendo ovacionado. "Quem sabe?", deixou no ar, sobre seus potenciais planos. "Posso até decidir vencê-los pela terceira vez, ok?"