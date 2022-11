Após acidente com dois mortos na China, Tesla nega mau funcionamento em carro

A empresa Tesla negou o mau funcionamento do veículo envolvido no acidente que deixou duas pessoas mortas e três feridas na China no início deste mês. De acordo com comunicado emitido pela empresa, o pedal do freio não foi acionado pelo motorista antes do acidente, não indicando, portanto, uma falha mecânica.

A marca ainda afirmou que ajudará na investigação policial sobre o caso, que ocorreu em Chaozhou, na província de Guangdong, na China. As informações são do jornal O Globo.

O veículo em questão é um utilitário esportivo Model Y. Em comunicado, a Tesla alegou que “os dados retirados do carro não mostraram nenhuma prova de que o pedal do freio havia sido acionado antes do acidente, e o vídeo mostrou que as luzes de freio permaneceram desligadas”.

Veja vídeo do momento do acidente

“Em vez disso, o acelerador estava fortemente envolvido na preparação para o acidente, que matou um motociclista e um estudante do ensino médio em uma bicicleta”, afirmou a empresa automotiva em nota. Além disso, a marca disse ainda que “fornecerá ativamente qualquer ajuda necessária” à investigação da polícia local, que pode envolver um investigador terceirizado.

Apesar de não reconhecer qualquer defeito no veículo, a Tesla fez um pedido público de desculpas em meio às críticas de autoridades locais e da mídia estatal.

Como foi o acidente

No acidente, o veículo estava sendo estacionado pelo motorista quando começou a trafegar em alta velocidade. Duas motocicletas e duas bicicletas foram atingidas durante percurso de cerca de dois quilômetros.

Legenda: Acidente foi registrado por câmeras de segurança no trajeto de dois quilômetros Foto: Reprodução

As vítimas eram um estudante do ensino médio e um motociclista, segundo a imprensa chinesa. Segundo o jornal Jimu News, as autoridades do País descartaram a possibilidade de o motorista, identificado como Zhan, de 55 anos, estar sob o efeito de álcool ou drogas. O motivo do acidente, porém, ainda não foi descoberto.

