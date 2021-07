Ainda internado, Papa Francisco fará próxima celebração dominical em hospital

As condições de saúde do Papa Francisco evoluem normalmente após a operação de cólon a que foi submetido há sete dias e "os exames de sangue são satisfatórios", segundo o boletim médico divulgado neste sábado (10) pelo Vaticano. Diante da recuperação, ele fará a próxima celebração dominical na própria unidade hospitalar.

"O dia do papa Francisco foi tranquilo, com o quadro clínico esperado. Os exames de sangue são satisfatórios e ele continua com os tratamentos prescritos", informou o porta-voz do papa, Matteo Bruni.

O pontífice argentino, de 84 anos, "está retomando gradualmente o trabalho e continua a caminhar no corredor" do quarto localizado no décimo andar do hospital universitário Gemelli, em Roma, disse a mesma fonte.

Na sexta-feira à tarde, ele celebrou a missa na capela particular e, à noite, jantou com a equipe de enfermeiras e auxiliares que o tratam desde sua internação no domingo passado.

Francisco aproveitou para dirigir "um pensamento especial a todos aqueles que, com cuidado e compaixão, escolhem a face do sofrimento, envolvendo-se numa relação pessoal com os doentes, sobretudo os mais frágeis e vulneráveis".

Papa fará próxima celebração dominical em hospital

Neste domingo (11), o Papa rezará o Ângelus dominical de seu quarto do hospital. Esta não é a primeira vez que um pontífice celebra a oração dominical daquele hospital romano, onde João Paulo II foi hospitalizado várias vezes por problemas de saúde.

Francisco está no mesmo quarto no 10º andar do Hospital Gemelli que foi usado pelo papa João Paulo II após o atentado sofrido em 1981 e sua operação para um tumor no cólon em 1992.

Francisco terá de permanecer hospitalizado "cerca de uma semana", "exceto para complicações", segundo anunciou o Vaticano na segunda-feira passada.