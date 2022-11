Aeroporto peruano diz que caminhão fazia treinamento quando foi atingido por avião da Latam

No entanto, o presidente da Corporação de Aeroportos e Aviação Comercial Peruana, Jorge Salinas, disse a uma rádio local que a autorização para o treinamento não incluía entrada na pista.

Lima Airport Partners lamenta profundamente a perda das vidas de membros do Corpo de Bombeiros Aeronáuticos da LAP no acidente ocorrido nesta tarde entre um veículo dos bombeiros e a aeronave que atendia o voo LA2213, que cobria a rota Lima-Juliaca.

Expressamos solidariedade às famílias de Ángel Torres e Nicolás Santa Gadea, com quem entramos em contato e nos colocamos a disposição.

Agora nos encontramos realizando todas as investigações necessárias para determinar as causas do acidente.

No momento, todas as operações se encontram suspensas até 13h de manhã. Recomendamos aos passageiros que tenham voos nas próximas horas que entrem em contato com as empresas aéreas para obter informações sobre o adiamento.