Adolescente obrigada a pagar indenização a estuprador ultrapassa meta de vaquinha

Uma adolescente do estado de Iowa, nos Estados Unidos, que matou um homem acusado de estuprá-la e foi condenada a pagar U$ 150 mil a sua família, recebeu uma quantia significativa em doações nesta quinta-feira (15).

Até esta tarde, a vaquinha criada em apoio a Pieper Lewis, o GoFundMe, havia arrecadado quase U$ 390 mil. Em menos de 48 horas, quase R$ 1,7 milhão foi arrecado, e mais de 8 mil doações.

Entenda o caso

No início desta semana, Pieper Lewis, de 17 anos, foi sentenciada a cinco anos em liberdade condicional e serviço comunitário por matar a facadas Zachary Brooks, em junho de 2020. Lewis, que tinha 15 anos na época do crime e havia fugido de casa, acusou Brooks, de 37 anos, de estuprá-la repetidamente.

Lewis foi inicialmente acusada de homicídio qualificado, mas se declarou culpada de homicídio culposo. O juiz David Porter condenou Lewis a liberdade condicional, mas também ordenou que ela pagasse US$ 150 mil em restituição à família de Brooks, argumentando que a lei estadual não lhe deixava outra opção.

A decisão gerou revolta e Leland Schipper, um ex-professor de Lewis, organizou uma vaquinha por meio da plataforma GoFundMe para arrecadar fundos para o adolescente. “Uma menina que foi estuprada não deve, sob nenhuma circunstância, dever dinheiro à família do estuprador”, disse Schipper em uma publicação online.

Schipper disse que os fundos serão usados para pagar os U$ 150 mil e uma dívida de US$ 4 mil com o Estado. O resto do dinheiro será usado para "eliminar as barreiras financeiras para que Pieper procure uma faculdade ou comece seu próprio negócio", acrescentou.

