Adolescente empurra ursa para proteger cachorros, nos Estados Unidos; veja vídeo

Hailey Morinico, adolescente americana de 17 anos, lutou contra uma ursa que apareceu no quintal de sua casa e assustou os cachorros da família. O momento foi capturado por câmeras de segurança da residência e ocorreu nessa segunda-feira (31).

Nas imagens, publicadas pela prima de Hailey no Instagram, é possível ver a ursa andando no muro do quintal com seus dois filhotes, quando os cachorros percebem a presença e correm para o local.

VEJA VÍDEO:

Um dos cães maiores avançou contra a ursa, que deu algumas investidas. A animal quase conseguiu agarrar um dos machorros menores com suas patas, mas Hailey ouviu os latidos e correu para defendê-los empurrando a ursa para o lado de fora do muro.

O caso aconteceu na cidade de Bradburry, na Califórnia e foi noticiado pelo portal ABC News

Legenda: A adolescente só teve um arranhão na mão Foto: Reprodução/Instagram

A adolescente teve apenas um arranhão e todos os cães saíram ilesos. No Instagram, Hailey agradeceu todos os comentários e amor que vem recebendo desde o ocorrido.

