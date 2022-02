Adolescente é preso na Espanha suspeito de matar família por discussão sobre nota baixa na escola

Um adolescente de 15 anos de idade foi detido na cidade de Elche, na Espanha, suspeito de assassinar a tiros os pais e o irmão caçula na última terça-feira (8). O crime, segundo a polícia local, teria sido motivado por discussão sobre notas baixas na escola. Informações são do R7.

O assassinato foi descoberto por familiares das vítimas na sexta-feira (11) e divulgado pela polícia no sábado (12). Aconteceu na zona rural de Elche, na província de Alicante.

O crime



“A irmã da mãe foi à casa porque não tinha notícias da família. E foi então que seu sobrinho disse a ela que tinha matado o pai, a mãe e o irmão”, relatou a polícia local.

Ainda segundo o órgão policial, o adolescente passou três dias sozinho em casa com os corpos. Às autoridades, ele teria confessado que discutiu com a mãe por causa das notas na escola e que a matou com a arma de caça do pai. Depois, atirou no irmão e no pai.

