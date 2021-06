Acidente ferroviário deixa ao menos 34 mortos no Sul do Paquistão

Uma colisão entre dois trens expressos de passageiros deixou ao menos 34 mortos e dezenas de feridos nesta segunda-feira (7), no Sul do Paquistão. Um porta-voz da empresa 'Pakistan Railways' informou que ainda há várias vítimas presas nos vagões destruídos pelo acidente, perto da cidade de Daharki, na província de Sindh.

Um trem procedente de Karachi descarrilou antes do amanhecer próximo de Daharki e foi atingido por outro, vindo de Rawalpindi e que trafegava no sentido contrário. O acidente aconteceu em uma área remota da província, em um trecho da ferrovia que atravessa plantações.

O chefe da polícia do distrito de Ghotki, o policial Umar Tufail, confirmou o balanço de pelo menos 34 mortos.

Imagens gravadas por telefones celulares mostram uma pilha de ferros retorcidos e vários vagões tombados. Os corpos das vítimas foram colocados no chão e cobertos com lenços tradicionais.

Resgate

As equipes de resgate pediram o apoio urgente de especialistas para conseguir chegar às pessoas presas nas ferragens.

"O local é afastado e por isso enfrentamos problemas com as tarefas de resgate", afirmou o porta-voz da Pakistan Railways, que relatou a destruição de pelo menos seis vagões na colisão.

O tenente-general Akhtar Nawaz Satti, presidente da Autoridade Nacional de Gestão de Desastres, anunciou que soldados do exército do Paquistão e unidades da Guarda Florestal foram ao local para ajudar nas operações de resgate.

Imran Khan, primeiro-ministro paquistanês, afirmou que estava "comovido" e prometeu uma investigação completa sobre o acidente. "Estou ordenando uma ampla investigação sobre as falhas na segurança ferroviária", anunciou em sua conta no Twitter.

Ferrovias

Os acidentes ferroviários são frequentes no Paquistão, que herdou milhares de quilômetros e ferrovias e trens do período em que o território era uma colônia do Império Britânico. No entanto, a rede ferroviária está em decadência há várias décadas devido à corrupção, má gestão e falta de investimentos.

Mais de 300 pessoas morreram e 700 ficaram feridas em 1990 quando um trem de 16 vagões com excesso de peso bateu em um trem de cargas que estava estacionado perto da cidade de Sukur in Sindh.

Em outubro de 2019, ao menos 75 pessoas morreram em um incêndio no trem em que viajavam de Karachi a Rawalpindi.