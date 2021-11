Acidente de ônibus deixa 45 mortos na Bulgária; 12 crianças estão entre as vítimas

Ao menos 45 pessoas, incluindo 12 menores de idade, morreram na madrugada desta terça-feira (23), na Bulgária, em um acidente de ônibus que fazia a viagem entre Istambul e Skopje, a capital da Macedônia do Norte. O veículo transportava turistas da Albânia e pegou fogo ao bater em uma cerca de segurança na rodovia.

A tragédia aconteceu às 2h locais, em uma rodovia próxima do município de Bosnek, 40 km ao sul de Sófia, informou o comissário Nikolay Nikolov, diretor do serviço de luta contra desastres.

As primeiras informações indicavam que as vítimas eram da Macedônia do Norte, onde o ônibus estava registrado, mas a polícia informou que apenas os dois motoristas eram procedentes do país e os demais passageiros eram "todos albaneses".

"A única coisa que está clara é que o ônibus tinha placa da Macedônia do Norte", afirmou o primeiro-ministro interino da Bulgária, Stefan Yanev, que compareceu ao local do acidente e se recusou a revelar detalhes sobre a nacionalidade das vítimas.

Segundo o chefe de polícia nacional Stanimir Stanev, "das vítimas, 12 eram menores de idade", afirmou.

"Sete passageiros (duas mulheres e cinco homens) foram resgatados e levados para um hospital da capital", disse. "O motorista morreu na hora, então ninguém conseguiu abrir as portas para permitir que os passageiros escapassem das chamas", disse o chefe de polícia Stanev.

Sobreviventes "traumatizados"

O ônibus bateu contra uma cerca de segurança por um motivo ainda desconhecido. A rodovia passou por reformas recentemente, graças a recursos da União Europeia (UE), bloco do qual a Bulgária é integrante desde 2007.

"Os sobreviventes estão traumatizados, perderam parentes, os filhos. Conseguiram pular pelas janelas", disse Maya Arguirova, diretora do Centro de Tratamento de Queimaduras que recebeu os feridos.

"É uma tragédia", declarou o primeiro-ministro da Macedônia do Norte, Zoran Zaev. "Equipes devem viajar ao local para participar no resgate", disse.